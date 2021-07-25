معركة من أجل الدولة ومحاولة الانقلاب على جورج حاوي - محمد علي مقلد

2021/07/25 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_علي_مقلد عام 2006 أصدرت كتابي، اغتيال الدولة.



استلمت النسخة الأولى منه في أول أيام حرب تموز.



الأساس الذي ارتكز إليه الكتاب مؤلف من نصين، المحاضرة التي ألقيتها في المجلس الوطني، عام 1995، بدعوة من رئيسه نديم عبد الصمد، والفكرة الأساسية فيها أن كلا من الحزب الشيوعي ورفيق الحريري عاجزان عن بناء الدولة المنشودة، الأول لأن دكتاتورية البروليتاريا تتناقض مع الديمقراطية، والثاني لعدم قدرته على تحقيق مصالح البرجو ......





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