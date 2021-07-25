حكومة اقليم كوردستان تعلن بناء 9 سدود استرتيجية

2021/07/25 | 22:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزيرة الزراعة في حكومة اقليم كوردستان، ان هناك العديد من الشركات تتنافس للحصول على مشاريع انشاء سدود جديدة في اقليم كورستان.

وقالت بيكرد طالباني خلال تصريح متلفز تابعه PUKmedia: ان حكومة اقليم كوردستان قد اعلنت عن انشاء 9 سدود استراتيجية جديدة في اقليم كوردستان.

واضافت: ان هناك 60 شركة تتنافش للحصول على عقود انشاء تلك السدود التي تنتشر في جميع محافظات واقضية نواحي اقليم كوردستان.

واشارت الى الحكومة قررت ايضا تخصيص مبلغ بكلفة 13 مليار و40 مليون دينار عراقي لاكمال انشاء 12 سداً انتهت نسبة 75% من اعمال بنائها للاستفادة منها في تخزين المياه.

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