الكناني: حكومة الكاظمي غير مؤهلة لفتح ملفات فساد كبيرة

2021/07/25 | 22:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد عضو شبكة الهدف للتحليل السياسي، حسين الكناني، اليوم الاحد، حكومة الكاظمي غير مؤهلة لفتح ملفات فساد كبيرة، مبينا ان فصائل المقاومة موقفها واضح وتريد بضرس قاطع اخراج القوات الامريكية من العراق.وقال الكناني في برنامج حصاد الايام، ان “الكاظمي غير مستعدي لفتح جبهة مع احد او فتح ملفات كبيرة”، موضحا ان “حكومة الكاظمي […]

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