وسائل إعلام: إدارة بايدن تدرس فرض عقوبات جديدة ضد مينسك

2021/07/25 | 23:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تدرس الإدارة الأمريكية إمكانية فرض عقوبات جديدة ضد مينسك حسبما أوردت صحيفة “وول ستريت جورنال”، ونقلت الصحيفة عن فراناك فياتشوركا، مستشار المرشحة السابقة لرئاسة بيلاروس عن المعارضة، سفيتلانا تيخانوفسكايا، قوله إن […]

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