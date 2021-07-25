2021/07/25 | 23:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمسية سينمائية للإحتفاء بصنّاع الفن السابع بغغداد – ياسين ياس اقامت نقابة الفنانين العراقيين على قاعة النقابة امسية سينمائية تضمنت توقيع كتاب قاموس المخرجين العراقيين لكاتبه الناقد السينمائي والكاتب مهدي عباس وتكريم المخرج السينمائي محمد الدراجي لاختياره في لجان تحكيم الأوسكار وكذلك تكريما للسينمائي زيد فاضل والسينمائي انتشال التميمي لاختيارهما في قائمة افضل 100 شخصية […]

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