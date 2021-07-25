2021/07/25 | 23:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخطاء المستشفيات الحكومية التي لا تكشفها التحقيقات – باسل العبيدي تكررت في السنوات الماضية الأخطاء التي وقعت بها المستشفيات الحكومية ، فيما يتعلق بضعف او فشل الأداء او بوقوع الحوادث كالحرائق او الفساد او غيرها من الظواهر السلبية التي باتت تلازم عمل وسمعة المستشفيات الحكومية ، وتعد الحرائق التي تعرضت لها مستشفيات اليرموك وابن الخطيب وجناح […]

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