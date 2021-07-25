2021/07/25 | 23:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتابي وأنا متأرجح – مجيد السامرائي جاءتنا في امتحان البكالوريا العصيب ..حفظناها وانزلناها كما وردت في كتاب الادب وهي من بدائع نثر ابن العميد ( كتابي وأنا متأرجح بين طمع فيك ويأس منك ، وإقبال عليك وإعراض عنك ؛ فإنك تــُدِلُّ بسابق حرمة وتمُتُّ بسالف خدمة أيسرهما يوجب رعاية ويقتضي محافظة وعناية .ثم تشفعهما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتابي وأنا متأرجح – مجيد السامرائي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتابي وأنا متأرجح – مجيد السامرائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).