إنقاذ 80 مهاجرا بينهم 20 طفلا أثناء محاولتهم الوصول إلى إنكلترا

2021/07/25 | 23:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُنقذ ثمانون مهاجرا، بينهم عشرون طفلا، الأحد، أثناء محاولتهم الوصول إلى إنكلترا على متن زورقين منفصلين، كما أعلنت السلطات الفرنسية.

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