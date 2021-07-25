الكاظمي يصل واشنطن على رأس وفد حكومي

2021/07/25 | 23:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس مجلس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، مساء الاحد 25/7/2021، الى الولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد حكومي.

وتوجه رئيس مجلس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، في وقت سابق اليوم الاحد، الى الولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد حكومي، وذلك في زيارة رسمية تستغرق عدّة أيام تشهد بحث العلاقات العراقية الأميركية في مختلف المجالات والقضايا الثنائية ذات الإهتمام المشترك.

وقال الكاظمي للصحفيين: إن هذه الزيارة تأتي في إطار جهود العراق لترسيخ علاقة وثيقة مع الولايات المتحدة الامريكية، مبنية على أسس الإحترام المتبادل والتعاون الثنائي في مختلف المجالات، كما إنها تتوّج جهوداً طويلة من العمل الحثيث خلال جلسات الحوار الاستراتيجي لتنظيم العلاقة الأمنية بين البلدين على اساس المصلحة الوطنية العراقية.

PUKmedia عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

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