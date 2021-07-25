وزير الخارجية الإسرائيلي يعلن تعيين أمير حايك سفيرًا لدى الإمارات

2021/07/25 | 23:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، الأحد، تعيين أمير حايك سفيرًا لإسرائيل لدى الإمارات العربية المتحدة.

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