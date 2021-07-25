حنتوش: نحن في دوامة اقتصادية مستمرة لهذا السبب

2021/07/25 | 23:30 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد الخبير الاقتصادي، مصطفى حنتوش، اليوم الاحد، نحن في دوامة اقتصادية مستمرة بسبب عدم شمولية قانون الادارة المالية.وقال حنتوش، في برنامج حصاد الايام، ان “قانون الادارة المالية عدل في ذات العقول التي كانت في سبعينات القرن الماضي”، مبينا “ما زلنا لا نمتلك قانون ادارة مالية”.واضاف ان “قانون 2016 لا يعمل لذلك رجعنا […]

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