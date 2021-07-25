وزير عراقي: حل مشكلة شُح المياه من إيران مرهون بقرار يعترف باتفاقية 1975

2021/07/25 | 23:30 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد وزير الموارد المائية في العراق مهدي الحمداني، اليوم الأحد، أن حل مشكلة شح تدفق المياه من إيران مرهون بقرار حكومي أو نيابي عراقي يعترف باتفاقية 1975 بين البلدين.وقال الحمداني لبرنامج المحايد الذي تبثه قناة العراقية الإخبارية، وتابعته …

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