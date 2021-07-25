إيران: الأمريكيون ارتكبوا كمّاً هائلاً من المجازر في العراق

2021/07/25 | 23:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم القائد العام للحرس الثوري

الإيراني اللواء حسين سلامي، الولايات

بالسعي لإشعال فتيل حرب أهلية في

أفغانستان، معتبراً أن الأمريكيين

ارتكبوا كمّاً هائلاً من المجازر في

العراق.

وقال خلال مراسم تكريم "

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