الكاظمي يصل الى واشنطن في زيارة رسمية

2021/07/25 | 23:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،

الاحد، الى العاصمة الاميركية واشنطن

في زيارة رسمية.

وكان الكاظمي قال قبيل مغادرته إن هذه

الزيارة "تأتي في إطار جهود العراق

لترسيخ علاقة وثيقة مع الولايات

المتحدة الامر

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