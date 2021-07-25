2021/07/25 | 23:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الأحد، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة رسمية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عشية لقائه ببايدن.. الكاظمي يصل واشنطن) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عشية لقائه ببايدن.. الكاظمي يصل واشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).