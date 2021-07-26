2021/07/25 | 23:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقعت قرعة أولمبياد طوكيو لاعبة الجودو السعودية تهاني القحطاني في مواجهة مع اللاعبة الإسرائيلية راز هيرشكو، في منافسات دور الـ32.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جدل بعدما وضعت قرعة أولمبياد طوكيو لاعبة جودو سعودية في مواجهة منافسة إسرائيلية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جدل بعدما وضعت قرعة أولمبياد طوكيو لاعبة جودو سعودية في مواجهة منافسة إسرائيلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).