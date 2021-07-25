من اليوميات : بعد الكورونا صيف 2021 - مريم نجمه

2021/07/25 | 23:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مريم_نجمه .....



بعد.



انحسار الكورونا وحجْر البشر الطويل في البيوت والكوارث الملحقة بها .



و توقف دورة الحركة و العجلة الاقتصادية الدينامية وضمورها بالعالم .



بدأت الان تظهر وتتجدد مشاريع وورشات العمل على جميع الاصعدة.



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