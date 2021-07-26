مسؤول عراقي يهاجم الكاظمي.. الاعتقالات دعاية انتخابية ورئيس الوزراء لعبة بيد الاحزاب!

2021/07/26 | 00:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مستشار محافظ ذي قار، علي مهدي عجيل، الاحد، ان اعلان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بشأن اعتقال المتهمين هو دعاية انتخابية ورسائل تناغم للاحزاب.

وأوضح عجيل، في تصريح لـNRT اليوم، (25 تموز 2021)، ان "الكاظمي لعبة بيد الاحزاب، بالرغم من انه رئيس الوزراء ومدير المخابرات الا انه لايستطيع كشف الجهات او الميليشيات الداعمة للقتلة".وأضاف، ان "اعترافات المتهمين منقوصة ولاتستحق الذكر والكاظمي".

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