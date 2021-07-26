2021/07/26 | 00:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب،

حسن الكعبي، إنهاء مهام مجلس المفوضين

في مفوضية حقوق الانسان.

وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع الكعبي، إنه

"بالنظر لانتهاء مدة عضوية مجلس

المفوضين الحالي (رئيساً وأعضاء،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة البرلمان تنهي مهام مجلس المفوضين في مفوضية حقوق الانسان) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة البرلمان تنهي مهام مجلس المفوضين في مفوضية حقوق الانسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).