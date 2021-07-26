كردستان تعلن إلغاء الاستقطاعات من رواتب موظفيها

2021/07/26 | 00:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور

بارزاني، اليوم الاحد، إلغاء

الاستقطاعات من رواتب موظفي الاقليم.

وقال بارزاني في كلمة متلفزة وجهها إلى

سكان الإقليم، ان "حكومة الإقليم ستوزع

الرواتب كما هي ومن دون

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