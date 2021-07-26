أُدِينَ بالرشوة.. تفاصيل قرار الحكم الصادر بحق مدير عام بوزارة الكهرباء

2021/07/26 | 00:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفصحت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة

الاتحاديَّة، اليوم الاحد، عن تفاصيل

قرار الحكم الصادر بحق مُدِيرٍ عَامٍّ

في وزارة الكهرباء، مبينةً إدانته

بجريمة الرشوة.

الدائرة كشفت في بيان ورد لوكالة نون

الخب

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