2021/07/26 | 00:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن لجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، تقليص مسافة الصيد في قطاع غزة في أعقاب إطلاق بالونات حارقة من القطاع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسرائيل تتخذ إجراء ردا على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إسرائيل تتخذ إجراء ردا على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).