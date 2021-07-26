2021/07/26 | 00:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأحد، تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن في تونس.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال سعيد في كلمة متلفزة، تابعها "ناس"، (25 تموز 2021)، إنه "سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد يعينه بنفسه"، معلنا عن "قراره تجميد كل اختصاصات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل الأعضاء".

كما قرر "أعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه".

وأكد سعيد، "من يطلق رصاصة واحدة ستواجهه قواتنا المسلحة والأمنية بوابل من الرصاص"، مبينا أن "هناك إجراءات أخرى ستتخذ تباعا لمنع الدم في البلاد".

وكان الرئيس التونسي خلال اجتماعه الطارئ بقيادات أمنية وعسكرية قد قال إن "الوضع في البلاد يقضي اتخاذ مجموعة من التدابير الاستثنائية"، مشيرا أن "هناك من يستعد لدفع الأموال في بعض الأحياء للاقتتال الداخلي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (’انقلاب سياسي’ في تونس: الرئيس قيس سعيد يجمّد البرلمان ويعفي رئيس الحكومة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (’انقلاب سياسي’ في تونس: الرئيس قيس سعيد يجمّد البرلمان ويعفي رئيس الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).