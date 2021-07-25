عاجل | الرئيس التونسي يقرر تجميد كافة سلطات البرلمان ورفع الحصانة عن النواب

2021/07/26 | 00:23 - المصدر: قناة التغيير

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– الرئيس التونسي يقرر تجميد كافة سلطات البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.– الرئيس التونسي يعفي رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

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