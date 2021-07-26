2021/07/26 | 00:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الهلالي هل للفيلسوف حياة خاصة؟ هل يمكننا كتابة سيرته الذاتية؟ تم طرح هذا السؤال في أكتوبر سنة 1996، في ندوة نظمت بجامعة نيويورك.



وقد قال جاك دريدا في مداخلة مرتجلة في هذه الندوة بهذا الصدد:"تُقصِي الفلسفة التقليدية، كما تعرفون، السيرةَ الذاتية، فهي تعتبرُ السيرة الذاتية أمرا يوجد خارج الفلسفة.



تتذكرون جواب هايدجر لما سُئل: "كيف كانت حياة أرسطو؟" كان جوابه كما يلي: "وُلِد.



فكّر.



ومات"، وكل ما عدا ذلك م ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جاك دريدا: هل للفلاسفة حياة خاصة؟ (لا أقول أنه ينبغي إنجاز شريط بورنوغرافي عن هيجل وهايدجر. أريد أن يتحدث الفلاسفة عن مكانة الحب في حياتهم). - محمد الهلالي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جاك دريدا: هل للفلاسفة حياة خاصة؟ (لا أقول أنه ينبغي إنجاز شريط بورنوغرافي عن هيجل وهايدجر. أريد أن يتحدث الفلاسفة عن مكانة الحب في حياتهم). - محمد الهلالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).