شرطة الطاقة تصد تعرضا لداعش شرق تكريت

2021/07/26 | 00:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين – واع – فليح العبيديتمكنت شرطة الطاقة من صد تعرض لعصابات داعش الارهابية شرق تكريت.وقال قائد شرطة صلاح الدين اللواء الحقوقي قنديل خليل محمد الجبوري لوكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاحد، ان "تعرض لعصابات داعش الارهابي مساء اليوم استهدف نقطة حراسة لشرطة النفط شرق مدينة تكريت قرب حقول عجيل وتم التصدي لهم من قبل القوات الأمنية ولاذوا بالفرار"، مؤكدا انه "لا توجد اي خسائر".

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