التعليم العالي تحدد موعد تخرج طلبة العام الدراسي الحالي

2021/07/26 | 00:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وزارة التعليم العالي والبحث

العلمي، 19 أيلول موعد تخرج طلبة العام

الدراسي 2021/2020 من الدور الأول.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "عملا

بالخطة الدراسية وأهدافها المعتمدة

وإطارها الزمني لدى الجامعات

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