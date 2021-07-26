"تدابير استثنائية".. الرئيس التونسي يجمد البرلمان ويعفي رئيس الحكومة

2021/07/26 | 00:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، الأحد، جملة من التدابير التي وصفها بـ"الاستثنائية"، خلال ترأسه اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية.

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