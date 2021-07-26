الإنتخابات بين ارهابين - صادق إطيمش

2021/07/26 | 01:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صادق_إطيمش بعض ردود الفعل على قرار الحزب الشيوعي العراقي بمقاطعته الإنتخابات البرلمانية المزمع اجراؤها في اكتوبر القادم ، تناولت موضوعة مشاركة الحزب في الإنتخابات السابقة بالرغم من عدم توفر البيئة الأمنية التي وضعها الحزب كواحد من الشروط التي ينبغي توفرها لمشاركته في الإنتخابات اضافة الى الشروط الاخرى .ما ارغب توضيحه هنا هو طبيعة نظرتنا الى الإرهاب الذي رافق العملية السياسية في العراق بعد سقوط دكتاتورية ......





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