"انقلاب على الدستور".. حركة النهضة تعلق على قرارات الرئيس التونسي

2021/07/26 | 01:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي الرئيس قيس سعيد "بالانقلاب على الثورة والدستور" وذلك بعدما أعلن سعيد، الأحد تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة.

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