الكاظمي يلتقي بايدن في البيت الأبيض

2021/07/26 | 01:48 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: محمد الأنصاري

ومهند عبد الوهاب

يلتقي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في البيت الأبيض مساء اليوم الاثنين، الرئيس الأميركي جو بايدن، ومن المرتقب أن يبحث الجانبان العلاقات العراقية الأميركية في مختلف المجالات، والقضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك.

ووصل الكاظمي إلى العاصمة الأميركية واشنطن مساء أمس الأحد على رأس وفد حكومي رفيع في مطلع زيارة رسمية تستمر عدة أيام، ونقل المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عن الكاظمي قبيل مغادرته أرض الوطن قوله: إن "هذه الزيارة تأتي في إطار جهود العراق لترسيخ علاقة وثيقة مع الولايات المتحدة الأميركية، مبنية على أسس الاحترام المتبادل والتعاون الثنائي في مختلف المجالات"، مشيراً الى أن "الزيارة تتوّج جهوداً طويلة من العمل الحثيث خلال جلسات الحوار الستراتيجي لتنظيم العلاقة الأمنية بين البلدين على اساس المصلحة الوطنية العراقية".

من جانب آخر، قال الكاظمي في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس": إن "العراق لم يعد بحاجة إلى قوات قتالية أميركية لمحاربة تنظيم (داعش)، إلا أن الإطار الزمني الرسمي لإعادة انتشار القوات سيعتمد على نتيجة محادثات تجرى مع مسؤولين أميركيين هذا الأسبوع".

وكشف رئيس الوزراء عن الطلب الذي يحمله إلى واشنطن وهو استمرار "التدريب وجمع معلومات استخبارية عسكرية من الولايات المتحدة"، وأوضح أنه ليست هناك حاجة إلى "أية قوات قتالية أجنبية على الأراضي العراقية"، من دون أن يعلن عن موعد نهائي لرحيل القوات الأميركية.

وأضاف أن "قوات الأمن والجيش في العراق قادرة على الدفاع عن البلاد من دون دعم قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة"، ولكنه لفت إلى أن "أي جدول زمني للانسحاب سيعتمد على احتياجات القوات العراقية التي أظهرت قدرتها على القيام بمهام مستقلة ضد داعش".

من جانب آخر، قالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت في حديث لـ"الصباح": إن "الحوار الستراتيجي العراقي الأميركي سيستند الى العديد من الملفات منها الأمني بالدرجة الأولى والاقتصادي بالدرجة الثانية والتعليمي والصحي بعدهما، ويبقى الجانب الاقتصادي من المهمات والضروريات".

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