التجارة توزع 60 % من السلال الغذائية بين المواطنين



التجارة توزع 60 % من السلال الغذائية بين المواطنين
2021/07/26 | 01:48 - المصدر: الصباح
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد: وفاء عامر

نجحت وزارة التجارة، خلال اسبوعين من اطلاق مشروع السلة الغذائية، بتوزيع 60 % منها بين مواطني بغداد وجميع محافظات البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد حنون: إن "التجارة أولت ملف البطاقة التموينية اهتماما بالغا لاعتماد شريحة واسعة من المواطنين عليها"

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