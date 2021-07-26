2021/07/26 | 01:48 - المصدر: الصباح
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد: وفاء عامر
نجحت وزارة التجارة، خلال اسبوعين من اطلاق مشروع السلة الغذائية، بتوزيع 60 % منها بين مواطني بغداد وجميع محافظات البلاد.
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نجحت وزارة التجارة، خلال اسبوعين من اطلاق مشروع السلة الغذائية، بتوزيع 60 % منها بين مواطني بغداد وجميع محافظات البلاد.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد حنون: إن "التجارة أولت ملف البطاقة التموينية اهتماما بالغا لاعتماد شريحة واسعة من المواطنين عليها"
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة توزع 60 % من السلال الغذائية بين المواطنين) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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