المفوضية تجري عمليتي محاكاة للاقتراع

2021/07/26 | 01:48 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: عمر عبد اللطيف

تعتزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إجراء عمليتي محاكاة للاقتراع خلال الشهر المقبل.

مدير قسم الاعلام والاتصال الحكومي في المفوضية حسن سلمان قال في حديث لـ"الصباح": إن "منتصف الشهر المقبل سيشهد إجراء عملية المحاكاة الثانية، في حين ستكون الثالثة بعدها بأسبوع تقريباً"، مشيراً الى أن "هاتين العمليتين ستشبهان الى حد ما العملية التي جرت خلال شهر تموز الحالي لفحص كفاءة الاجهزة وسرعة الارسال تمهيداً ليوم الاقتراع خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف أن "المفوضية أجرت عملية المحاكاة في 1039 من محطات التصويت العام و40 محطة اقتراع خاص في عموم مكاتب العراق خلال الشهر الحالي، واستخدمت فيها أجهزة إرسال عبر القمر الصناعي".

وتابع سلمان: أن "المفوضية ستزيد خلال العمليتين القادمتين عدد الأجهزة التي تجري تجربتها وصولاً الى يوم الاقتراع"، مؤكداً أن "الهدف من هاتين العمليتين هو تلافي جميع المشكلات الفنية والتقنية في الأجهزة المستخدمة لهذا الغرض، فضلاً عن تجربة الإجراءات الواجب اتباعها يوم الاقتراع قبل وضعها محل التنفيذ لتصحيح الخطأ في الأجهزة إن وجد."

وبلغت نسبة المطابقة في عملية محاكاة الاقتراع الأولى التي نفذتها المفوضية وتابعتها "الصباح" في شهر تموز الحالي 100 % بين النتائج المرسلة عبر القمر الصناعي والنتائج المخزونة في عصا الذاكرة، و100 % بين نتائج العد والفرز الإلكتروني والعد والفرز اليدوي، بحسب ما أعلنته المفوضية، مشيرةً إلى أن المحاكاة نفذت عبر 8601 ناخب صوّت منهم 7844 ناخبا، وكانت أعلى نسبة تصويت في محافظة ديالى، إذ بلغت 96 % وأقل نسبة تصويت في محافظة بغداد جانب الكرخ، إذ بلغت 18 %، في حين بلغ عدد الأصوات الصحيحة 7413 مقابل 431 من الأصوات الباطلة.

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