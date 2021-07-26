2021/07/26 | 02:10 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، عددًا من القرارات العاجل، خلال اجتماع طارئ مع القيادات العسكرية والأمنية، وذلك على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي خرجت ضد الأوضاع السياسية والاقتصادية.وقرر رئيس الجمهورية –بحسب كلمة متلفزة- تجميد كل اختصاصات …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("تجميد البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء".. الرئيس التونسي يصدر قرارات عاجلة) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("تجميد البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء".. الرئيس التونسي يصدر قرارات عاجلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).