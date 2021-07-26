مخرجات الجولة الأخيرة من الحوار الاستراتيجي

2021/07/26 | 02:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقش الحلقة أهم محاور الاتفاق بين العراق والولايات المتحدة، حيث ستقدم واشنطن مساعدات إنسانية وطبية وتسهيلات للعمل على مشاريع الطاقة، هل سيتمكن العراق من النهوض بواقعه؟

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