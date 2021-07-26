"انقطع الاتصال به".. مصادر مطلعة ترجح "احتجاز" المشيشي "من قبل الجيش التونسي"

2021/07/26 | 02:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجحت مصادر مطلعة في حديث مع قناة "الحرة" احتجاز رئيس الحكومة التونسي المقال، هشام المشيشي للاحتجاز، إثر إعلان الرئيس تدابير استثنائية في البلاد.

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