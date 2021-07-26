على غرار بومنجل.. أسرة معتقل جزائري تطالب فرنسا بكشف مصيره

2021/07/26 | 04:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسعى عائلة جزائري اعتقل إبان حقبة الاحتلال الفرنسي إلى تحديد مصيره بعد عقود من توقيفه في الجزائر واختفائه في عام 1957.

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