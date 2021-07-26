الشرطة السعودية تستعيد مجوهرات بقيمة 80 ألف ريال.. وتقبض على السارق

2021/07/26 | 05:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم في السعودية، المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية بالمنطقة تمكنت من استعادة مجوهرات تقدر قيمتها بمبلغ 80 ألف ريال (حوالي 22 ألف دولار) والقبض على الجاني، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) الاثنين

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