محافظ البصرة يتخذ عدداً من الإجراءات للحد من انتشار «كورونا»

2021/07/26 | 05:36 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

وجه محافظ البصرة اسعد العيداني، أمس الاحد، باتخاذ عدد من الإجراءات الضرورية للحد من انتشار كورونا وأمر الجهات ذات العلاقة بتنفيذ تلك الإجراءات من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين.

وتضمنت ما يلي:

1- غلق الكافتريات، والمقاهي، ودور السينما، والمسارح والمنتزهات، وقاعات المناسبات والأعراس، والمسابح، وقاعات الرياضة، ومنع المواطنين من دخولها ومحاسبة اصحابها في حالة فتحها.

2- تشكيل لجان للمراقبة والتفتيش على المطاعم، والمولات، لمراقبة التزامها بالتعليمات الصحية، مع فرض غرامات وإغلاقها في حال الإخلال بهذه الإجراءات.

3- يكون دوام العاملين في دوائر محافظة البصرة كافة بعد عطلة العيد بنسبة 50%‎، باستثناء المؤسسات الصحية والأمنية والكهرباء، تنظيم آلية العمل بما يحقق التباعد البدني بين الموظفين والمراجعين.

4- نؤكد على اخذ اللقاحات وحسب الاليات المتبعة في دائرة صحة البصرة.

ومن الجدير بالذكر ان الإصابات بوباء كورونا اخذت بالانتشار في الآونة الاخيرة لعدة أسباب مما اضطر الجهات الرسمية في البصرة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات للحفاظ على أرواح المواطنين.

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