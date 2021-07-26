"الفيروس ينتصر".. خبراء: رفض الصين إجراء تحقيق جديد "يعزز الشكوك"

2021/07/26 | 05:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر خبراء في مجال الأوبئة من أن رفض الصين إجراء تحقيق جديد حول أصل فيروس كورونا المستجد داخل البلاد يهدد بحدوث أوبئة جديدة في المستقبل، "ويعزز الشكوك" بأن الحكومة الصينية تحاول التستر على احتمال أن يكون الفيروس "مصمما عن قصد" وفق تقرير لموقع بوليتيكو.

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