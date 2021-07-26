2021/07/26 | 06:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت منطقة أمهرة الإثيوبية، الأحد، "كل الشباب" لحمل السلاح ضد القوات من منطقة تيغراي المجاورة، الذين زعموا أنهم سيطروا على بلدة في أمهرة لأول مرة منذ بدء الصراع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمهرة الإثيوبية تحشد الشباب لمحاربة قوات "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمهرة الإثيوبية تحشد الشباب لمحاربة قوات "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).