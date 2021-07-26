2021/07/26 | 06:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في بث مباشر على فيسبوك، منعت قوات من الجيش التونسي دخول رئيس البرلمان وعدد من النواب لمقر مجلس الشعب، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، بعد ساعات من إعلان الرئيس قيس سعيد، تجميد عمل البرلمان و رفع الحصانة عن النواب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في بث مباشر.. الجيش التونسي يمنع الغنوشي وبرلمانيين من دخول المجلس التشريعي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في بث مباشر.. الجيش التونسي يمنع الغنوشي وبرلمانيين من دخول المجلس التشريعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).