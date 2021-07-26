"أم تسد جوع ابنتها بإصبعها".. كتاب جديد يوثق أوجاع أطفال سوريا

2021/07/26 | 07:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلط تقرير لموقع "ذي إنترسيبت" الأميركي الضوء على كتاب أصدره المصور السوري، بسام خبية، الذي قدم من خلاله أهوال الحرب السورية وتداعياتها على الأطفال الذي وقعوا ضحايا لهذه الحرب.

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