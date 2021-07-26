ماذا تخفي نسبة 51.25% لمناديب العمال الغير منتمين نقابيا - التيتي الحبيب

2021/07/26 | 07:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#التيتي_الحبيب ماذا يخفي رقم 51.25%انه يمثل نسبة عدد مناديب العمال الغير منتمين نقابيا في القطاع الخاص في الانتخابات المهنية لسنة 2021 في وقت كانت نسبتهم في انتخابات 2015 هي 49.79%.



فماذا يخفي هذا الرقم على علاته؟للجواب على هذا السؤال سنحاول النظر اليه من عدة زوايا:+ هذا الرقم يعني ان نسبة مناديب العمال المنتمون ل20 نقابة لا تتجاوز 48.75% مع العلم ان هذه النسبة تتوزع على الشكل التالي.



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