مفاهيم لحماية الحركة النقابية - جواد المرخي

2021/07/26 | 07:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_المرخي هناك ضرورة لتصحيح أوضاع الحركة النقابية بشيء من العمل المنظم في صفوف العمال والمهنيين لمنع الأمراض التي تعاني منها، جراء تغلغل صنوف الإنتهازية في صفوفها، ما يتطلب العمل على إيجاد أرضيّة لتثقيف العمال وحثهم على ضرورة الإنخراط في في العمل النقابي.ومن المهام الأساسية لحماية الحركة النقابية من التفكك والتشرذم، توعيّة العمال بضرورة العمل والنشاط لتحقيق المطالب العماليّة، خصوصاً الضرورية منها، ذ ......





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