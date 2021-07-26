مشروع التحرير الوطني الفلسطيني: قراءة من أجل التاريخ والمستقبل - مسعد عربيد

2021/07/26 | 07:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مسعد_عربيد مسعد عربيد وأسامة عمّوريمقدمة لا بدّ منها الدافع لهذه الكتابة هو تقديم قراءة للواقع الفلسطين خدمةً للجيل الفلسطيني والعربي الناشئ، من خلال قراءة الحاضر واستحضار حقائق الماضي ودروسة من أجل استشراف المستقبل وإسهاماً في الإجابة على سؤال: ما العمل؟لا ننوي من هذه المراجعة التكرا ر ولا الدخول إلى دهاليز وجزئيات التطورات في الساحة الفلسطينية.



بل، بعيداً عن هذا، نريد أن نقدم محاولة لفه ......





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