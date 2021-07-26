منها تجميد المجلس النيابي.. رئيس تونس يعلن عن 4 قرارات وسط مظاهرات

2021/07/26 | 07:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس التونسي، قيس بن سعيد، عن 4 قرارات تأتي وسط خروج تونسيين في مظاهرات ضد الحكومة مطالبة بإسقاطها.

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