السعودية.. ضبط

2021/07/26 | 07:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت السلطات الأمنية في مدينة جدة بغرب السعودية مصنعا للخمور، معلنة إتلاف أكثر من ألف لتر من الخمر، وفقا لما نشره موقع أمانة جدة الرسمي، الأحد.

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