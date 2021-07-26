تصميم بسيط لكنه مرعب.. ما قصة هذا السجن بالمغرب الذي يصعب الهروب منه؟

2021/07/26 | 07:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصميم بسيط جدًا، لكنه مرعب في الوقت ذاته..وجميع حجراته متشابهة بشكل معماري لا يمكن تفرقته بين الغرفة والأخرى..سجنٌ أثار فضول غالبية الناس، ومن بينهم مدون السفر المغربي، أيمن الهاشمي، الذي وثق تجربة زيارته عبر موقع "يوتيوب".

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