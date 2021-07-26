السعودية.. تعويم السفينة الحربية

2021/07/26 | 08:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عومت القوات البحرية السعودية، الأحد، السفينة الحربية "جلالة الملك جازان" وهي السفينة الرابعة لمشروع السروات من نوع كورفيت "أفانتي 2200"، وذلك ضمن مراسم التعويم في حوض بناء السفن التابع لشركة نافانتيا بمملكة إسبانيا.

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